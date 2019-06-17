الجيش اليمني: مقتل عشرات الحوثيين في معارك وسط البلاد

أعلن الجيش اليمني الموالي للرئيس عبدربه منصور هادي، مساء اليوم الاثنين، مقتل العشرات من مسلحي جماعة أنصار الله الحوثية، في مواجهات بين الجانبين، بمحافظة البيضاء، وسط البلاد.

وقالت ألوية العمالقة التابعة للجيش الموالي لهادي في بيان تحصلت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)،على نسخة منه، إن العشرات من الحوثيين، قتلوا بمواجهات مع مقاومة آل حميقان المسنودة بقوات اللواء الرابع عمالقة، وذلك في جبهة حبج بمديرية الزاهر التابعة لمحافظة البيضاء.

ونقل البيان عن العقيد يوسف البارق، القيادي الميداني في اللواء الرابع عمالقة، قوله، إنه إلى جانب مقتل العشرات، تمكنت قناصة قوات العمالقة، من قتل ما لا يقل عن 18 عنصراً من الحوثيين في الجبهة ذاتها خلال اليومين الماضيين.

من جانبها، ذكرت قناة المسيرة الفضائية التابعة للحوثيين، أن القوات الموالية للجماعة، كسرت زحفا للجنود اليمنيين الموالين للجيش السعودي قبالة منطقة جيزان الحدودية جنوبي المملكة.

وأضافت القناة نقلا عن مصدر عسكري،لم يتم تسميته، أنه تم تكبيدهم خسائر في الأرواح بعد مواجهات استمرت ست ساعات.

وفي وقت سابق من اليوم، هددت جماعة الحوثي على لسان متحدثها العسكري العميد يحي سريع، أن مطارات أبها وجيزان ونجران السعودية، أصبحت غير آمنه وأنها ستتعرض للاستهداف الدائم والمتواصل نتيجة لما أسماه استمرار العدوان الغاشم والحصار الظالم على الشعب اليمني واستخدام هذه المطارات في العمليات العسكرية .