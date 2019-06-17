أصيبت 4 طالبات خلال أدائهن امتحانات الثانوية العامة بمحافظة المنوفية، بإغماء وأزمة صدرية.
وقامت سيارات الإسعاف المتمركزة أمام اللجان برئاسة الدكتور أمجد عبد الحميد مدير مرفق الإسعاف بالمنوفية، بنقل الطالبة أميرة إبراهيم رمضان من لجنة مصطفى كامل بقويسنا إلى مستشفى قويسنا لإصابتها بحالة إغماء كامل.
وفى لجنة المدرسة الثانوية ببركة السبع تم إسعاف وعلاج الطالبة أميره بدر محمد السيد نتيجة إصابتها بإعياء ودوار.
وفى لجنة نصر عبد الغفور الثانوية بنات بمنوف تم نقل الطالبة ريهام عادل خليل جاد الله إلى مستشفى منوف لإصابتها بإغماء.
وفى لجنة مدرسة الفتح الابتدائية بالشهداء توجهت سيارة الإسعاف ونقلت الطالبة أسماء سعيد عبدالستار يوسف بإصابتها بأزمة صدرية إلى مستشفى الشهداء وتم علاجها وعودتها إلى اللجنة مرة أخرى .