توقيف سوري بجنوب لبنان ينشر فكر «داعش» ويجند أشخاص لصالحه

أوقفت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان، شخصا من التابعية السورية في جنوب لبنان ينشط على مواقع التواصل الاجتماعي في نشر فكر "داعش" وتجنيد أشخاص لصالحه.

وقال بيان صادر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، اليوم الإثنين، إنه "بنتيجة المتابعة الاستعلامية والميدانية، وفي إطار عمليات الأمن الوقائي والاستباقي الجارية من قبل شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي لجهة متابعة نشاطات الخلايا الإرهابية الجدية، وبخاصة تلك المرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي، تمكنت هذه الشعبة من رصد وتحديد هوية شخص مقيم في جنوب لبنان ينشط على مواقع التواصل الاجتماعي في نشر فكر التنظيم وتجنيد أشخاص لصالحه".

وأضاف البيان أن قوة خاصة من شعبة المعلومات قامت بتوقيف هذا الشخص، بناء على إشارة النيابة العامة العسكرية، ويدعى /ز. م./ (من مواليد عام 1999، سوري)، كان يقيم في بلدة ياطر (جنوب لبنان).

وبالتحقيق مع الموقوف تبين أنه "ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي في نشر فكر تنظيم داعش، والترويج له من خلال إنشائه لعدد كبير من القنوات والمجموعات على عدد من التطبيقات، والتي تقوم بمتابعة وتعميم ما يقوم تنظيم داعش بنشره".

وارتبط الموقوف، بحسب البيان "بأشخاص خارج لبنان، وقام بالتعاون معهم بتأسيس مجموعات على الأنترنت ناشطة في نشر وترويج فكر داعش".

وتباحث الموقوف "مع عدد من الذين يتواصل معهم بفكرة القيام بأعمال لصالح التنظيم في لبنان، منها الدخول إلى احدى الكنائس وقتل أكبر عدد من روادها، مقتديا بما قام به عناصر التنظيم في سريلانكا، وتزامنا مع الفيديو الذي تم نشره مؤخراً لأبو بكر البغدادي والذي يبارك فيه مثل هذه العمليات. كما تباحث مع عدد من الذين يتواصل معهم بفكرة استهداف الحسينيات في القرى والبلدات الشيعية".

وقام الموقوف، بحسب البيان "بالولوج إلى مواقع جهادية عائدة للتنظيم على الانترنت تتضمن موسوعات حول كيفية صناعة المتفجرات، ثم عمل على تنزيلها على هاتفه تمهيداً للاطلاع عليها والتعلم على كيفية تصنيعها والعمل على تأمين المواد اللازمة لتصنيعها، تمهيداً لاستخدامها في أعمال تفجير تستهدف حسينيات في جنوب لبنان".

وتواصل الموقوف "مع السوري /ص. ب./ (من مواليد عام ۱۹۹۰)، والذي جرى توقيفه، وعمل على تجنيده في اعتناق فكر تنظيم داعش".

وكان حتى توقيفه "لا يزال في مرحلة الإعداد والتحضير دون القيام بأي خطوات عملية".

وأودع الموقوفان "القضاء المختص بناء على إشارته".

يذكر أن الجيش اللبناني كان قد حرر جرود لبنان الشرقية من التنظيمات الإرهابية في نهاية أغسطس من عام 2017.