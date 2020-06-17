قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحكومة المصرية للمرة الأولى تتخذ إجراءات استباقية، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في تعاملها مع أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، لافتًا إلى أن توجيهات الرئيس «استبقت الأحداث»، وفقًا لتعبيره.

وأضاف خلال لقاء لفضائية «الأولى»، صباح الأربعاء، أن الحكومة اتخذت إجراءات احترازية على مستوى الوضع الصحي، وأصدرت تشريعات لمواجهة تداعيات الأزمة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، قائلًا إن برنامج الإصلاح الاقتصادي أثبت قدرة الدولة على مواجهة جائحة كورونا.

ونوه أن الأزمة طالت العالم كله وأثرت على الدول الكبيرة والنامية ووضعها السياسي والاقتصادي، مضيفًا أنها أعادت النظر في فكرة العولمة وخاصة من الناحية الاقتصادية.

وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن الأزمة جعلت الدول تعتمد على قدراتها الذاتية من الناحية السياسية أو الاقتصادية، متابعًا أن الدول عملت على توفير احتياجات الشعب من الخدمات والاحتياجات الصحية والغذائية، عبر الاعتماد على مواردها الذاتية.

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