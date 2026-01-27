مناورة جوية أمريكية لتعزيز الجاهزية القتالية في الشرق الأوسط

أعلنت القوات الجوية الأمريكية في القيادة المركزية (سنتكوم) عزمها تنفيذ مناورة جاهزية تمتد عدة أيام، تهدف إلى اختبار وتعزيز القدرة على نشر وتوزيع واستدامة القوة الجوية القتالية في نطاق مسؤولية القيادة المركزية.

وذكرت القوات الجوية التاسعة (القوات الجوية المركزية) أن التمرين يركز على رفع كفاءة توزيع الأصول والأفراد، وتعزيز الشراكات الإقليمية، والاستعداد لتنفيذ استجابات مرنة في مختلف أنحاء المنطقة، بحسب شبكة سكاي نيوز.

وأوضح البيان أن المناورة ستتيح التحقق من إجراءات التحرك السريع للأفراد والطائرات، وتنفيذ عمليات جوية من مواقع طوارئ متفرقة، وضمان الإسناد اللوجستي بحد أدنى من البصمة التشغيلية، إضافة إلى قيادة وسيطرة متكاملة ومتعددة الجنسيات على مسرح عمليات واسع.

وقال قائد القوات الجوية المركزية وقائد المكون الجوي للقوات المشتركة في سنتكوم، الفريق أول ديريك فرانس: "يثبت طيارونا وجنودنا قدرتهم على الانتشار والعمل وتنفيذ الطلعات القتالية في ظروف صعبة، وبشكل آمن ودقيق وبالتعاون مع شركائنا. الأمر يتعلق بالحفاظ على جاهزية القوة الجوية والانضباط المطلوب لضمان توفرها في الزمان والمكان المناسبين".

وخلال التمرين، ستنشر القوات الأمريكية فرقا في عدة مواقع طوارئ، مع اختبار إجراءات الانتشار السريع والإقلاع والهبوط باستخدام حزم دعم صغيرة وفعالة.

وأكدت القيادة أن جميع الأنشطة ستنفذ بموافقة الدول المضيفة وبالتنسيق مع سلطات الطيران المدني والعسكري، مع التركيز على السلامة واحترام السيادة.

وأشارت القوات الجوية الأمريكية إلى أن هذا النوع من التدريبات يعكس التزام الولايات المتحدة بأمن المنطقة والدفاع عنها إلى جانب شركائها، ويعزز مبدأ "السلام من خلال القوة" عبر وجود عسكري مسؤول وجاهز للقتال، يهدف إلى ردع أي تهديد وتقليص مخاطر سوء التقدير، وبعث رسائل طمأنة للحلفاء.