ترامب قد يقاضي ابنة أخيه ماري بسبب كتابها عنه

يتطلع الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى مقاضاة ابنة أخيه ماري بعد أن أعلنت عن خطط لنشر مذكرات عن عائلة الرئيس، وفقاً لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وستفرج ماري ترامب، البالغة من العمر 55 عاماً، عن كتاب بعنوان: «كيف خلقت عائلتي أكثر الرجال خطورة في العالم؟» في 28 يوليو المقبل، وفقاً لشركة «سايمون وشوستر» الأمريكية لطباعة الكتب، وفقا لصحيفة الشرق الأوسط.

ويبحث عمها دونالد الآن في الإجراءات القانونية وسط تقارير تفيد بتوقيعها اتفاقية عدم إفشاء معلومات في عام 2001 تمنعها من التحدث عن علاقتهما، وفقاً لصحيفة «ذا ديلي بيست».

ويمثل الكتاب المرة الأولى التي ينشر فيها أحد أفراد عائلة ترامب قصصاً غير سارة عن قطب العقارات السابق ونجم تلفزيون الواقع.

وماري هي ابنة فريد ترامب جونيور، الأخ الأكبر للرئيس الذي توفي عام 1981 عن عمر 42 بسبب مضاعفات إدمان الكحول.

وسيعرض الكتاب المكون من 240 صفحة تفاصيل الأحداث التي شاهدتها عندما كانت طفلة في أثناء قضاء الوقت في منزل أجدادها في حي كوينز في نيويورك، حيث نشأ عمها وأشقاؤه الأربعة.

وقالت «سايمون وشوستر» في نقاش حول الكتاب: «إنها تصف كابوساً للصدمات والعلاقات المدمرة ومزيجاً مأساوياً من الإهمال وسوء المعاملة».

وحسب التقرير، اطّلع الرئيس على الأخبار حول الكتاب عبر محاميه ولكن لم يتضح بعد الإجراء الذي سيتخذه.

ورفعت حكومة الولايات المتحدة الثلاثاء، دعوى قضائية ضد مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون، متهمةً إياه بخرق العقد وادّعت أن نشره كتاباً مقرراً سيكشف معلومات سرية بشكل غير قانوني.

وتتابع دعوى قضائية رفعها محامٍ أمريكي في العاصمة واشنطن، تهديداً وجهه الرئيس ترمب حول أن مساعده السابق سيواجه «مشكلات إجرامية» إذا مضى قدماً في نشر كتابه.

ويزعم الكتاب أن ترمب على استعداد لـ«تعريض أو إضعاف» الولايات المتحدة لإعادة انتخابه.

وقال سام نونبرج، المستشار السياسي السابق لترمب، لصحيفة «ديلي بيست»، إن الرئيس «سينزعج من كتاب ماري ترمب أكثر من كتاب بولتون». وأضاف: «الأمر يتعلق بالعائلة، إنها خيانة شخصية».

وتقول ماري ترمب، وهي طبيبة نفسية إكلينيكية، إن الرئيس، على الرغم من كونه نجل والده المفضل، «طرده وسخر منه» عندما بدأ يعاني من ألزهايمر. وقالت في هذا الكتاب، إنها تشرح كيف أن الأحداث المعينة وأنماط الأسرة العامة خلقت الرجل الذي يشغل حالياً منصب رئيس البلاد.

وسيشمل الكتاب أيضاً العلاقة الغريبة والمؤذية بين فريد ترامب، الذي توفي عام 1999 وابنيه الأكبر سناً، فريد جونيور ودونالد.

ومن المقرر أن يصدر الكتاب قبل أسابيع قليلة من المؤتمر الجمهوري في أغسطس، عندما يقبل ترمب ترشيح الحزب لمحاولة إعادة انتخابه في نوفمبر.