أعربت الحاجة فتحية، أكبر معمرة متعافية من فيروس كورونا بمصر في محافظة الشرقية، عن سعادتها بالخروج من المستشفى وتماثلها للشفاء من الفيروس، قائلة: «أنا كويسة الحمد لله، وربنا يشفي كل مريض».

وعن تفاصيل إصابتها، قال نجلها أحمد محمد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، صباح الأربعاء، إن والدته أصابها التعب في شهر رمضان، لافتًا إلى أنها عانت من ارتفاع في درجة الحرارة كأول أعراض الفيروس.

وأضاف أنهم توجهوا إلى المستشفى التابع لمركز منيا القمح من أجل توقيع الكشف الطبي، مشيرًا إلى أن المستشفى أخبرهم بعدم وجود أماكن لاستقبال الحالة.

ولفت إلى أنه كتب استغاثة على شبكة الإنترنت بحالة والدته وحاجتها للعلاج؛ فساعدهم أحد الأشخاص على الذهاب إلى مستشفى السعديين، لتقلي العلاج داخل حجرة العناية المركزة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، خروج أكبر معمرة دخلت مستشفيات العزل منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت الوزارة عبر حسابها على تويتر، إن السيدة فتحية التي تبلغ من العمر 96 عامًا، خرجت اليوم من مستشفى السعديين للعزل بمحافظة الشرقية بعد شفائها من فيروس كورونا المستجد.