تايوان تعتزم تقليص فترات الحجر الصحي لمسافرين لأغراض الأنشطة التجارية

أعلن وزير الصحة التايواني تشن شيه تشونج، أنه سيكون بإمكان المسافرين لأغراض الأعمال والأنشطة التجارية، والقادمين من مناطق منخفضة أو متوسطة الخطورة في الإصابة بكورونا ويعتزمون البقاء في تايوان لأقل من ثلاثة أشهر، التقدم بطلبات لتقليص فترة الحجر الصحي.



وفقا لما نقلته وكالة "بلومبرج" للأنباء عن الوزير فإنه سيبدأ العمل بالتدابير الجديدة بداية من 22 يونيو.



ويتعين على المسافرين ضمن هذه الفئة إجراء اختبار لكورونا وأن تكون النتائج سلبية.



ويمكن للمسافرين القادمين من دول منخفضة الخطورة التقدم بطلب للحصول على فحص في اليوم الخامس من الحجر الصحي، والقادمين من دول متوسطة إلى منخفضة الخطورة التقدم بطلب في اليوم السابع من الحجر الصحي. وسيمسح للمسافرين بمغادرة الحجر الصحي إذا جاءت نتائج الاختبار سلبية.



وتصنف تايوان حاليا 11 دولة ومنطقة على أنها منخفضة الخطورة من بينها هي نيوزيلندا وأستراليا وماكاو وهونج كونج.



أما المناطق متوسطة إلى منخفضة الخطورة فهي كوريا واليابان وماليزيا وسنغافورة.



وتعتزم الحكومة مراجعة قائمة المناطق كل أسبوعين على أساس تطورات وضع تفشي فيروس كورونا.