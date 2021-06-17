رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري: توجيهات من ولي العهد بتوسيع استثمارات السعوديين في مصر

قال رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، بندر بن محمد العامري، إن هناك توجيهات من ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، للمستثمرين السعوديين بتوسيع استثماراتهم في مصر، مشيرا إلى جاهزيتهم للاستثمار في مصر.

وأشار العامري، خلال لقائه بصحبة عدد من المستثمرين السعوديين، مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، اليوم الخميس، إلى فتح مكتب تابع لمجلس الأعمال السعودي المصري للاستثمار، داعيا المستثمرين السعوديين للاستثمار في مصر.

وأوضح أن هناك فرصا عظيمة للاستثمار في مصر، وستكون هناك استثمارات خلال عامين إلى 3 أعوام قادمة، أكبر مما نتوقع، متابعا: "لدينا حاليا نحو 150 مستثمرا ورجل أعمال سعوديًا جاهزون للاستثمار في مصر".

من جانبه أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ترحيب الحكومة بالاستثمار في المجالات المختلفة من قِبَل أشقائنا السعوديين، لافتا إلى وجود فرص كبيرة للاستثمار في مصر، في ظل النهضة العمرانية التي تشهدها ربوع الدولة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي،

وبحث الجزار، مع رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري وعدد من المستثمرين السعوديين؛ فرص التعاون المشترك، وعرض الفرص الاستثمارية المُتاحة بالمشروعات المختلفة في مصر، وذلك بحضور مسئولي وزارة الإسكان.

وأكد الوزير، أن المستثمر المصري والمستثمر العربي يُعاملان بنفس الطريقة، ولا يوجد أي تفرقة بينهما، موضحا أنه سيكون هناك تعاون أكبر في الفترة المُقبلة، ونعمل على تهيئة البيئة المناسبة للاستثمار.