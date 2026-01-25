الرئيس الصربي: صربيا تدرس عروضا لبناء محطات طاقة نووية لتجنب أعطال الكهرباء

قال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش إن بلاده تعتزم الإسراع بوتيرة الاستعدادات لبناء أول محطات طاقة نووية لديها، حيث تواجه زيادة في الاستهلاك، حتى في الوقت الذي تسعى فيه للتخلص التدريجي من وحدات توليد الطاقة الحرارية القديمة.

وأوضح فوتشيتش، اليوم الأحد خلال حديثه في جلسة مفتوحة مع رئيس الوزراء ديورو ماتشوت وأعضاء حكومته، بأن على الحكومة أن تعدل القوانين على وجه السرعة لإتاحة بناء مفاعلات نووية صغيرة، وأن تختار من بين المشاريع التي تعرضها شركات من الصين واليابان والولايات المتحدة وفرنسا وكوريا الجنوبية، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف أن صربيا لديها اتفاق إطار غير مُلزم لتطوير الطاقة النووية مع شركة "إي دي إف" الفرنسية، لكن من الممكن أيضا تلقي عروض من شركتي "روساتوم" الروسية و"ويستنجهاوس" التي تتخذ من أمريكا مقرا لها.

وتابع فوتشيتش: "تحدثت للتو مع شركة "إي دي إف" وطلبت منهم الحضور إلى هنا خلال 15 يوما"، محذرا من أن على السلطات تجنب أزمة في الكهرباء "يموت فيها الناس في الظلام". وكانت صربيا قد رفعت في نوفمبر 2024 الحظر المفروض منذ عقود على الطاقة النووية، لكنها لا تزال بحاجة إلى تنظيم المشاريع النووية المستقبلية.