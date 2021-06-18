بلينكن يشدد على رحيل المرتزقة من ليبيا

شدد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ونظيرته الليبية، نجلاء المنقوش، اليوم الخميس، على التنفيذ الكامل لاتفاق 23 أكتوبر 2020 لوقف إطلاق النار؛ بما في ذلك الانسحاب الفوري لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.



وأبدى بلينكن، خلال مباحثاته مع المنقوش، التزام واشنطن بزيادة المشاركة الدبلوماسية من أجل تعزيز الجهود الدولية لدعم التقدم في ليبيا.



وشدد بلينكن والمنقوش على أهمية ضمان إجراء الانتخابات الوطنية في ديسمبر 2021، بينما تسعى حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد دبيبة، إلى إنجاز هذه المهمة.



وناقش الوزيران مؤتمر برلين الثاني القادم في 23 يونيو حول ليبيا، وشددا على أهمية ضمان إجراء الانتخابات الوطنية في ديسمبر 2021، حسبما نقل موقع سكاي نيوز عربية الإخباري.



ويشكل وجود المرتزقة الذين جاءت بهم تركيا إلى ليبيا، عقبة أمام إعادة الاستقرار إلى ليبيا، والذهاب بها إلى انتخابات، نهاية العام الجاري.



وفي وقت سابق من يونيو الجاري، رفض وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، سحب قوات بلاده من ليبيا، محاولا إضفاء الشرعية على وجودها في البلاد.



ويوم الأربعاء، ذكرت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عرض خطة على نظيره الأمريكي، جو بايدن، من أجل إخراج المرتزقة من ليبيا.



وأوردت المجلة أنها اطلعت على الخطة الفرنسية، موضحة أنها تراهنُ على تنفيذ هذه المهمة في جدول زمني من ستة أشهر.



وتقترح الخطة الفرنسية البدء بسحب المرتزقة الذين جلبتهم تركيا من سوريا، من أجل دعم الميليشيات في العاصمة طرابلس.