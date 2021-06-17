واصلت السلطات المصرية، اليوم الخميس، افتتاح معبر رفح البري "استثنائيا"؛ لاستقبال الجرحى والمصابين والحالات الحرجة والإنسانية من القادمين من قطاع غزة ولعبور العالقين من الجانبين، إلى جانب إدخال المساعدات ومعدات ومواد إعادة الإعمار والطواقم الفنية المصرية إلى القطاع، وذلك بناء على توجيهات القيادة السياسية.

وأكدت المصادر المسئولة عن تشغيل المعبر، مواصلة الافتتاح للشهر الثاني على التوالي، مع استمرار تواجد الأطقم الإدارية والطبية بالمعبر؛ لتيسير إجراءات استقبال الجرحى والمصابين ومرافقيهم، علاوة على توفير عدد من سيارات الإسعاف المجهزة لنقل الجرحى والمصابين ومرافقيهم إلى المستشفيات المصرية؛ لتلقي العلاج طبقا لحالاتهم.

وقالت المصادر إن هناك استعدادات تامة لاستقبال أي عدد من الجرحى والمصابين وتيسير نقلهم للعلاج، وكذا لإدخال أية مساعدات قادمة لقطاع غزة.

وأضافت أنه تم تشغيل المعبر استثنائيا اعتبارا من يوم الأحد الموافق 16 مايو الماضي، مؤكدة جاهزية المعبر للتشغيل في أي وقت طبقا لتطورات الأوضاع وبموافقة السلطات.