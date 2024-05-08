القسام وسرايا القدس تكثفان عملياتهما ضد قوات الاحتلال المتوغلة شرقي رفح

أفادت فصائل المقاومة الفلسطينية، ظهر الأربعاء، باستمرار الاشتباكات مع قوات الاحتلال المتوغلة في مناطق شرقي مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.

وأعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، في بيانات متفرقة على «تلجرام»، قصفها بقذائف الهاون من العيار الثقيل جنود الاحتلال وآلياته المتوغلة في محيط المطار شرق مدينة رفح.

وأضافت أن مقاتليها قصفوا أيضا جنود الاحتلال والآليات المتوغلة شرق مدينة رفح بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60.

وفي قصف ثالث، استهدف مقاتلو سرايا القدس، بوابل من قذائف الهاون العيار الثقيل جنود وآليات الاحتلال المتقدمة في حي الشوكة شرق رفح.

في غضون ذلك، أعلنت كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، في بيان على تلجرام، قصفها تحشدات قوات الاحتلال في موقع كرم أبو سالم العسكري بمنظومة صواريخ رجوم قصيرة المدى من عيار 114 ملم.

وصباح الأربعاء، قالت كتائب القسام إنها تخوض اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال المتوغلة شرق مدينة رفح، وفق إحصاء للبيانات أجرته وكالة الأناضول.

فيما أفادت سرايا القدس، في بيان آخر، بأن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة والمناسبة مع جنود وآليات الاحتلال المتوغلة شرق مدينة رفح.

وتدور الاشتباكات غداة اجتياح جيش الاحتلال، الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي، ضمن ما زعم أنها عملية محدودة النطاق متواصلة في رفح منذ صباح الاثنين.

ورفح تؤوي أكثر من 1.2 مليون فلسطيني نزحوا إليها من كل أرجاء القطاع، علمًا بأن المدينة صغيرة المساحة، كان يقطنها قبل الحرب نحو 300 ألف فلسطيني، ما يشير إلى حجم الاكتظاظ الكبير وهو ما ينذر بارتكاب مجازر وحشية من قِبل جيش الاحتلال.