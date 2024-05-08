الداخلية تُنظم بطولة الجمهورية للفروسية لقفز الحواجز بوادى الفروسية للشرطة

نظمت وزارة الداخلية بالتعاون مع الإتحاد المصرى للفروسية بطولة (الجمهورية للفروسية "لقفز الحواجز") للدرجات الخامسة والسادسة بقسميها والمبتدئين بقسميها والمباريات المفتوحة بوادى الفروسية للشرطة بمنطقة عين الصيرة والذى يعد صرحاً رياضياً يدعم الريادة المصرية فى رياضة الفروسية.

حيث أُقيمت فعاليات البطولة على مدار 3 أيام خلال الفترة من 2 حتى 4 مايو 2024. جاء ذلك بمشاركة 300 فارس وفارسة وجواد، .فى مباريات الفروسية لقفز الحواجز بمختلف الدرجات والارتفاعات.

ويُعد تنظيم البطولة على ملاعب وادى الفروسية للشرطة، انعكاساً لما توليه وزارة الداخلية من اهتمام بالغ برياضة الفروسية وتوفير كل السبل التى تساعد على توفير أجواء تنافسية ذات مقاييس عالمية، بالإضافة إلى تزويد وادى الفروسية بأحدث الوسائل وفندق مجهز لإقامة اللاعبين خلال فترة المنافسات، وإسطبلات ذات سعة كبيرة للخيول المشاركة فى البطولات وأماكن مناسبة لإيوائها تستوعب أعدادا كبيرة منها وكذا الأطقم الطبية الخاصة بها لتقديم الرعاية الطبية للمنافسين والخيول المشاركة بمختلف المسابقات بالإضافة لتهيئته من خلال منظومة متطورة من إضاءة الملاعب ليستقبل المنافسات ليلاً.

وفى ختام الفعاليات تم توزيع الجوائز على المراكز الأولى بالبطولة وسط أجواء إحتفالية بحضور رئيس وأعضاء الاتحاد المصرى للفروسية وممثلى لجان التحكيم.

ومن جهتهم، أشاد المشاركين بالمستوى الراقى لوادى الفروسية وتجهيزه وفقاً للمواصفات القياسية العالمية وتزويد الملاعب بأحدث الوسائل المعتمدة دولياً بما يؤهلها لاستقبال كل المنافسات الدولية فى رياضة الفروسية.

يأتي ذلك فى ضوء حرص وزارة الداخلية على توفير كل أشكال الدعم والمساندة للرياضة والرياضيين وإيماناً بالنهوض والارتقاء بمستوى الألعاب والأنشطة الرياضية المختلفة لاسيما رياضة الفروسية.