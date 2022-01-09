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أقدم طالب على إنهاء حياته بشنق نفسه داخل شقته، لمروره بحالة نفسية حزنا على وفاة والده بدائرة قسم شرطة العمرانية غرب محافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بالعثور على جثة طالب داخل شقة أسرته بدائرة قسم شرطة العمرانية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين أن الجثة لطالب انهى حياته شنقا، لمروره بأزمة نفسية حزنا على وفاة والده، ونقلت الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.