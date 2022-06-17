العثور على جثة عامل مقتولا في مسكنه بالشرقية

عثرت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، اليوم الجمعة، على عاملًا مقتولًا في ظروف غامضة داخل مسكنه في بندر بلبيس.



وتلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد بورود بلاغ بالعثور على عامل مقتولًا داخل مسكنه في بندر مركز شرطة بلبيس.



وتبين من التحريات الأولية أن شقيقة المتوفى المدعو أحمد ع ع، 36 سنة، عامل في مدينة العاشر من رمضان، مقيم في بندر بلبيس، قد عثرت على جثته مقتولًا داخل مسكنه في بندر بلبيس، وفور ذلك أبلغت الأجهزة الأمنية.



جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بلبيس الزقازيق العام، وبالعرض على جهات التحقيق قررت انتداب فريق من الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.