 العثور على جثة عامل مقتولا في مسكنه بالشرقية - بوابة الشروق
الجمعة 17 يونيو 2022 10:01 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك ما هو السيناريو الأفضل لمنتخب الكرة المصري؟
النتـائـج تصويت

العثور على جثة عامل مقتولا في مسكنه بالشرقية

فاطمة علي
نشر في: الجمعة 17 يونيو 2022 - 9:55 م | آخر تحديث: الجمعة 17 يونيو 2022 - 9:55 م
عثرت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، اليوم الجمعة، على عاملًا مقتولًا في ظروف غامضة داخل مسكنه في بندر بلبيس.

وتلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد بورود بلاغ بالعثور على عامل مقتولًا داخل مسكنه في بندر مركز شرطة بلبيس.

وتبين من التحريات الأولية أن شقيقة المتوفى المدعو أحمد ع ع، 36 سنة، عامل في مدينة العاشر من رمضان، مقيم في بندر بلبيس، قد عثرت على جثته مقتولًا داخل مسكنه في بندر بلبيس، وفور ذلك أبلغت الأجهزة الأمنية.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بلبيس الزقازيق العام، وبالعرض على جهات التحقيق قررت انتداب فريق من الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك