محافظ المنوفية: 1117 مشروعا خدميا ضمن مبادرة «حياة كريمة» في 81 قرية

أكد محافظ المنوفية إبراهيم أحمد أبو ليمون، أن إجمالي عدد مشروعات المبادرة الرئاسية المشروع القومي لتنمية وتطوير الريف المصري "حياة كريمة" والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي بقرى مركزي أشمون والشهداء، بلغ 1117 مشروعا خدميا وتنمويا بمختلف القطاعات في 81 قرية بمركزي أشمون والشهداء، شملت 738 مشروعا بقرى مركز أشمون بنسبة تنفيذ 59%، و379 مشروعا بقرى مركز الشهداء بنسبة تنفيذ 65% .

وقال أبوليمون - في تصريح اليوم /الجمعة/ - إن عدد مشروعات التنمية المحلية "مجمعات خدمية وزراعية" بلغ 40 مشروعا بنسبة إنجاز 98%، وعدد مشروعات تبطين الترع والمجاري المائية 84 مشروعاً بنسبة تنفيذ 64%، و19 مشروع كباري الري بنسبة تنفيذ 87%، و64 مشروعا للشباب والرياضة بنسبة تنفيذ 83%، مشيرا إلى أن مشروعات قطاع الصحة بلغت 78 مشروعا بنسبة 81 %، وفي الصرف الصحي 104 مشروعات بنسبة 77%، كما يتم تنفيذ 150 مشروعا بقطاع مياه الشرب بنسبة 92 %، و118 مشروعا لقطاع الأبنية التعليمية بنسبة تنفيذ 91%.

وأوضح المحافظ، أن مشروعات الإتصالات بلغت 117 مشروعا بنسبة تنفيذ 39%، فضلا عن تنفيذ مشروعات الغاز الطبيعي في 81 قرية بنسبة 45%، و81 مشروعا بقطاع الكهرباء بنسبة تنفيذ 20%، والانتهاء من تطوير مدخل قرية شما بأشمون بنسبة تنفيذ 100%.

ولفت أبوليمون، إلى أن عدد المشروعات بقطاع الطرق بلغت 86 مشروعا، و8 مشروعات سكن كريم بنسبة تنفيذ 88%، وكذا إنشاء 24 مشروع أسواق حضارية، وتنفيذ 11 موقفا نموذجيا بنسبة تنفيذ 26%، وتنفيذ 14 مشروعا لقطاع الأمن والحماية المدنية، و16 مشروعا للتضامن الاجتماعي بنسبة 64%.

وأكد محافظ المنوفية، أن هناك متابعات دورية وميدانية لتنفيذ كافة أعمال مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للوقوف على آخر مستجدات الموقف التنفيذي وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة لضمان سرعة الانتهاء من المشروعات وفق الخطط الزمنية المحددة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.