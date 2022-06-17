مطار جاتويك في لندن يحدد الرحلات الجوية المسموح بها يوميا بسبب أزمة العمالة

أعلن مطار جاتويك في العاصمة البريطانية لندن أنه سوف يضع سقفا لعدد الرحلات الجوية المسموح بها يوميا خلال فترة ذروة موسم السفر في فصل الصيف، وسط أزمة نقص العمالة التي تسببت في شيوع الفوضى خلال عطلة اليوبيل البلاتيني لملكة بريطانيا مؤخرا.

وذكر ثاني أكبر مطار في بريطانيا أنه سوف يحدد عدد الرحلات الجوية بواقع 825 رحلة يوميا في تموز/يوليو و850 رحلة في آب/أغسطس، "من أجل ضمان معايير خدمة أفضل وأكثر اعتمادية".

وأضاف المطار في بيان أوردته وكالة بلومبرج للأنباء أن "عددا من الشركات، بما في ذلك شركات الخدمة الأرضية، تعاني من نقص حاد في العمالة، ولذا فإن التشغيل بالوتيرة المعتادة سوف يتسبب في اصطفاف طوابير أكبر وتأخيرات وإلغاء رحلات في اللحظة الأخيرة".

ويأتي بيان مطار جاتويك بعد يوم من إعلان مطار سخيبول في هولندا اتخاذ تدابير مماثلة.

ونقلت بلومبرج عن ستيوارت وينجيت، الرئيس التنفيذي لمطار جاتويك، قوله: "باتخاذ إجراء حاسم الآن، نهدف إلى مساعدة العاملين في الخدمات الأرضية وكذلك شركات الطيران، على التعامل بشكل أفضل مع برامج الرحلات الجوية عن طريق الموارد المتاحة".

وأضاف: "نعمل عن كثب مع شركات الطيران لتجنب حدوث اضطرابات للركاب هذا الصيف، وفي حين أن موظفين جدد سوف يلتحقون بالعمل في الأسابيع المقبلة، فإننا نعرف أن الصيف سوف يكون مزدحما".