الداخلية تواصل حملاتها بمحيط الأندية الرياضية ومراكز الشباب لضبط مروجي المخدرات

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تواصل حملاتها المكثفة بمحيط الأندية الرياضية ومراكز الشباب على مستوى الجمهورية لضبط مروجي ومتعاطي المواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة ، بتوجيه حملة أمنية مُكبرة إستهدفت ضبط مروجي ومتعاطي المواد المخدرة بكافة أنواعها بمحيط الأندية الرياضية ومراكز الشباب على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام) ومشاركة الإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة.

وأسفرت جهود تلك الحملات على مدار 3 أيام عن ضبط (51) قضية متنوعة ، حيث بلغ عدد المتهمين فيها (61) متهما .. وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت (26 ألفا و780 كيلو جراما)، وكمية من مخدر البانجو وزنت (12,500 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الهيروين وزنت (1860 جراما)، وكمية من مخدر الآيس "الشابو" وزنت (150 كيلو جراما)، وكمية من مخدر الإستروكس وزنت (560 جراما)، وكمية من بذور القنب "البانجو" وزنت (4 جرامات)، و (3880) قرصا مخدرا من لعقار الترامادول، و1360 قرصا مؤثرا، و22 قرص إكستاسى و(10سم2) من مادة "جى إتش بى"، بالإضافة إلى تنفيذ 14 حكما قضائيا متنوعا.

كما تم ضبط مبلغ مالي و59 هاتفا محمولا و5 سيارات و6 دراجات نارية و14 قطعة سلاح أبيض و3 موازين.

ولاقت تلك الحملة إستحسان ورضاء المواطنين لإستشعارهم بالأمن والأمان .. وجارى إستمرار الحملات الأمنية لإستهداف وضبط العناصر الإجرامية من مروجي المواد المخدرة.