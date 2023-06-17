رونالدو يقود هجوم البرتغال لمواجهة البوسنة في تصفيات يورو 2024

كشف روبيرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب البرتغال، عن التشكيل الذي سيخوض مواجهة البوسنة والهرسك مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024».

ويستضيف منتخب البرتغال نظيره البوسنة على ملعب دا لوز، في العاشرة إلا ربع من مساء اليوم السبت، في تصفيات بطولة أمم أوروبا.

وجاء تشكيل البرتغال لمواجهة اليوم كما يلي:

حراسة المرمى: ديوجو كوستا.

الدفاع: أنطونيو سيلفا، روبن دياز، دانيلو.

خط الوسط: جواو كانسيلو، برناردو سييلفا، بالينيا، برونو فرنانديز، جيريرو.

الهجوم: كريستيانو رونالدو، جواو فيليكس.