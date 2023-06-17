استعرض الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أسباب استخدام القسطرة، وأهميتها لمعرفة العلاج اللازم لمرضى القلب.

وقال خلال برنامجه «ربي زدني علما»، عبر قناة «صدى البلد»، إن القسطرة تساعد الطبيب في تحديد نوع العلاج الذي يحتاجه مريض القلب.

وأضاف أن القسطرة يمكن أن تساهم في تحديد نوع العلاج من خلال 3 طرق «المريض يحتاج لأدوية، أو تركيب دعامات، أو عملية جراحية».

وأوضح موافي، أن مريض الشريان التاجي لا يعاني من نهجان، لذا يجب على مريض القلب الذهاب فورا لإجراء تحاليل الإيكو على القلب لمعرفة أسباب النهجان.

وأشار إلى أنه لابد من تعديل معدل السكر في الدم، لأن وجود النهجان، مع ضرورة الإقلاع عن التدخين، للحفاظ على الشريان التاجية، وسلامة القلب.