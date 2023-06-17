تراجعت صادرات إندونيسيا من زيت النخيل خلال شهر مايو الماضي إلى 65ر1 مليون طن، مقارنة بـ 7ر1 مليون طن في أبريل السابق عليه.

وبحسب بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني من شركة "إنترتك" البريطانية، وتلقت وكالة بلومبرج للأنباء نسخة منه، تراجعت صادرات زيت النخيل الإندونيسي للاتحاد الأوروبي من 4ر370 ألف طن في أبريل إلى 8ر281 ألف طن الشهر الماضي.

كما انخفضت الصادرات إلى الصين لـ1ر209 ألف طن، مقابل 7ر259 ألف طن، في حين زادت الصادرات إلى شبه القارة الهندية الشهر الماضي إلى 4ر526 ألف طن، مقارنة بـ1ر376 ألف طن قبل شهرين.

يذكر أن "إنترتك" شركة بريطانية متعددة الجنسيات للتأمين والتفتيش واختبار المنتجات وإصدار الشهادات، ومقرها لندن.