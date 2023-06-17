بوتين للوفد الإفريقي: صادرات الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية لا تحل مشكلة الجوع

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع مع زعماء وممثلي الدول الإفريقية اليوم السبت، إن إمداد الأسواق العالمية بالحبوب الأوكرانية لا يمكن أن يخفف من مشكلة الجوع.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن بوتين قوله: "لا نعتقد أن شحنات الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية يمكن أن تحل مشاكل الفقر والجوع. لا، هذا غير صحيح".

وتابع بوتين: إنه تم بالفعل تصدير حوالي 31.7 مليون طن من المنتجات الزراعية من الموانئ الأوكرانية بموجب اتفاق الحبوب ، لكن ليس أكثر من 3.1% مخصص للدول النامية.

وأوضح أن "حوالي 976 ألف طن من أصل 31.7 مليون طنا ذهبت إلى الدول الأفريقية المحتاجة مثل جيبوتي والصومال والسودان وليبيا وإثيوبيا وهي تمثل فقط 3.1%".

وقال الرئيس الروسي: "اعتبارا من 15 يونيو، تم شحن 31.7 مليون طن من المنتجات الزراعية من الموانئ الأوكرانية بمساعدتنا وتركيا، وقد فعل الرئيس التركي الكثير من أجل حدوث ذلك. إنها ليست كمية صغيرة".