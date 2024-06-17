كشف الفنان إيهاب فهمي، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، عن قصة زواجه من ابنة المخرجة سميحة عبد الهادي، التي نشأت خلال انتخابات نقابة المهن التمثيلية عام 2015.

وقال خلال لقاء لبرنامج «واحد من الناس»، مع الإعلامي عمرو الليثي، المذاع عبر شاشة «الحياة» مساء الاثنين، إن زوجته «كانت وش الخير والسعد»، مضيفا أنه وقع في حبها من أول نظرة.

وأضاف أن قصة حبهما بدأت خلال انتخابات نقابة المهن التمثيلية عام 2015 والتي كانت أولى تجاربه في العمل العام، موضحا أن زوجته كانت ترافق والدتها المخرجة سميحة عبد الهادي للمشاركة في الانتخابات.

وتابع: «فجأة لقيت واحدة لطيفة واقفة على باب اللجنة بتقول لي: أنت خايف ليه؟ أنت ناجح ناجح، الناس كلها بتحبك، أنت أعلى الأصوات».

وأكمل: «سألتها أنتِ مين؟ اتفاجأت إنها بنت المخرجة سميحة عبد الهادي، وبعدها قابلت والدتها قلت لها دي بنتك، قالت لي لا أنا اللي والداتها».

من جانبها، قالت زوجته، إنها لا تعرف السبب الذي دفعها للحديث معه، مضيفة أنها شعرت برغبة في طمأنته بعدما لاحظت قلقه وتوتره.

ووصفت زوجها الفنان إيهاب فهمي، بأنه شخص متوتر وقلق طوال الوقت.