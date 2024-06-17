ثنائي هجومي للبنك الأهلي أمام الجونة

أعلن طارق مصطفى، مدرب فريق البنك الأهلي، عن تشكيل فريقه لمواجهة الجونة، مساء اليوم الإثنين، في بطولة الدوري المصري.

ويلعب الجونة مع البنك الأهلي على استاد خالد بشارة، ضمن مباريات الجولة 26 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

أحمد صبحي في حراسة المرمى.

خط الدفاع: عاصم صلاح، أمير مدحت، محمود الجزار، محمد بسيوني، يعقوبو.

خط الوسط: محمد فتحي، أحمد النادري، أحمد مدبولي.

خط الهجوم: ياو أنور، أسامة فيصل.

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالي: "حسن شاهين، محمود قاعود، محمود سيد، كريم بامبو، سيرجي أكا، عماد فتحي، أيمن أشرف، محمد هلال، جريندو".