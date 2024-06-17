أوربان يبحث مع ميلوني ومورافيتسكي آفاق التعاون بين الأحزاب اليمينية في الاتحاد الأوروبي

أجرى رئيس الوزراء المجري الشعبوي فيكتور أوربان، اليوم الاثنين، مشاورات في بروكسل مع نظيرته الإيطالية جورجا ميلوني ورئيس الوزراء البولندي السابق ماتيوش مورافيتسكي، حول آفاق الأحزاب اليمينية في الاتحاد الأوروبي.

وأكد بيرتالان هافاسي، المتحدث باسم أوربان، إجراء المشاورات وذلك على هامش قمة خاصة لزعماء الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء المجرية "إم تي آي".

وتتزايد التكهنات حول ما إذا كان حزب "فيدس – الاتحاد المدني المجري" الذي يرأسه أوربان، سوف يتحالف مع حزب "إخوة إيطاليا" بقيادة ميلوني، وحزب "القانون والعدالة" القومي المحافظ في بولندا، الذي ينتمي إليه مورافيتسكي، في البرلمان الأوروبي.

ولا تزال النتيجة الأولية لتلك المناقشات غير واضحة.