محافظ المنوفية: استمرار رفع درجة الاستعداد بمختلف القطاعات خلال إجازة عيد الأضحى

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أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف القطاعات الخدمية والحيوية خلال إجازة عيد الأضحى.

وأشار المحافظ إلى أنه تم تفعيل غرف عمليات مركزية وفرعية على مدار الساعة وربطها بغرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام؛ لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين والتعامل الفوري معها؛ تيسيرا على المواطنين وبما لا يعكر صفو الاحتفالات.

وقال محافظ المنوفية، إن هناك حملات ميدانية على مدار اليوم لمتابعة جهود الوحدات المحلية في رفع مستوى نظافة الشوارع وتحقيق الانضباط العام.

وأشار إلى قيام وليد البيلي السكرتير العام المساعد للمحافظة بالمرور على عدد من الشوارع بنطاق أحياء شرق وغرب شبين الكوم للتأكد من مستوى النظافة العامة ورفع الإشغالات المخالفة بالشوارع لتيسير الحركة المرورية، وتوفير المناخ المناسب والآمن للمواطنين.