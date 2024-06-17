في مفاجأة موسيقية جديدة، يخوض الفنان ماجد المهندس، تجربة غنائية لم يقدمها من قبل، إذ يقدم لأول مرة أغنية مصرية ضمن أحداث فيلم "جوازة توكسيك"، والأغنية تحمل اسم "لو زعلان".

وطرح ماجد المهندس تيزر الأغنية الجديدة عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، بعدما سجلها مع المنتج الموسيقى محمد حامد، الذي نشر عبر صفحته بإنستجرام صور حصرية خلال تسجيل الأغنية. أغنية "لو زعلان" كلمات محمد البوغة، وألحان محمود الخيامي وتوزيع طارق عبد الجابر. وأبدى ماجد المهندس، سعادته بتقديمها، مؤكدا أنها المرة الأولى التي يخوض فيها هذه التجربة، ويقدم أغنية ضمن أحداث فيلم.

وأكد المهندس أن الفكرة أعجبته، وتحمس لها فور عرضها عليه من المنتج الموسيقى محمد حامد، وأكد أن سر تحمسه للأغنية أنها باللهجة المصرية، وقريبة جدا من لغة الشارع المصري وتشبه كثيرا المصريين.

وتقول كلمات الأغنية في مطلعها: قولولوا لو زعلان .. البحر اهو مليان يشرب على قد ما يقدر منه .. ومش طالبة جنان يذكر أن فيلم "جوازة توكسيك" بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، محمد أنور، ملك قورة، تامر هجرس، وهيدي كرم، ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم، وإنتاج نيو سينشري للمنتج زيد الكردي.