 ضمن فيلم جوازة توكسيك.. ماجد المهندس يطرح تيزر أغنية لو زعلان - بوابة الشروق
الإثنين 17 يونيو 2024 10:46 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

ضمن فيلم جوازة توكسيك.. ماجد المهندس يطرح تيزر أغنية لو زعلان

حسام جودة
نشر في: الإثنين 17 يونيو 2024 - 10:12 م | آخر تحديث: الإثنين 17 يونيو 2024 - 10:12 م

في مفاجأة موسيقية جديدة، يخوض الفنان ماجد المهندس، تجربة غنائية لم يقدمها من قبل، إذ يقدم لأول مرة أغنية مصرية ضمن أحداث فيلم "جوازة توكسيك"، والأغنية تحمل اسم "لو زعلان".

وطرح ماجد المهندس تيزر الأغنية الجديدة عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، بعدما سجلها مع المنتج الموسيقى محمد حامد، الذي نشر عبر صفحته بإنستجرام صور حصرية خلال تسجيل الأغنية. أغنية "لو زعلان" كلمات محمد البوغة، وألحان محمود الخيامي وتوزيع طارق عبد الجابر. وأبدى ماجد المهندس، سعادته بتقديمها، مؤكدا أنها المرة الأولى التي يخوض فيها هذه التجربة، ويقدم أغنية ضمن أحداث فيلم.

وأكد المهندس أن الفكرة أعجبته، وتحمس لها فور عرضها عليه من المنتج الموسيقى محمد حامد، وأكد أن سر تحمسه للأغنية أنها باللهجة المصرية، وقريبة جدا من لغة الشارع المصري وتشبه كثيرا المصريين.

وتقول كلمات الأغنية في مطلعها: قولولوا لو زعلان .. البحر اهو مليان يشرب على قد ما يقدر منه .. ومش طالبة جنان يذكر أن فيلم "جوازة توكسيك" بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، محمد أنور، ملك قورة، تامر هجرس، وهيدي كرم، ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم، وإنتاج نيو سينشري للمنتج زيد الكردي.

اخبار متعلقة


صور متعلقة

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك