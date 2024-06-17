محكمة روسية تقرر بدء محاكمة الصحفي الأمريكي إيفان جيرشكوفيتش بتهمة التجسس في 26 يونيو

قررت روسيا بدء محاكمة مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية المسجون، إيفان جيرشكوفيتش، بتهمة التجسس، في 26 يونيو الجاري، في خطوة من شأنها أن تسرع عقد مفاوضات بشأن صفقة تبادل محتملة.

وقال المركز الصحفي لمحكمة سفيردلوفسك الإقليمية، في بيان اليوم الاثنين، إن المحاكمة ستجري خلف أبواب مغلقة في مدينة يكاترينبرج في جبال الأورال، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

ونفى جيرشكوفيتش البالغ من العمر 32 عاما والصحيفة الاتهامات الروسية له بالتجسس عندما اعتقله عملاء جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في مدينة يكاترينبرج في مارس من العام الماضي.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية رسميا أن جيرشكوفيتش "محتجز بشكل غير مشروع"، مما يسمح للولايات المتحدة بالتفاوض نيابة عنه.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، لوكالة تاس الروسية للأنباء، بعد وقت قصير من اعتقال جيرشكوفيتش إن المحادثات بشأن التبادل المحتمل "لا يمكن النظر فيها إلا بعد صدور حكم من المحكمة".

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في لقاء مع وسائل الإعلام الأجنبية عقد في 5 يونيو الجاري، إن أجهزة الاستخبارات في البلدين على اتصال، وإن الولايات المتحدة تتخذ خطوات حيوية لضمان إطلاق سراح الصحفي.