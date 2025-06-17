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بدأ طلاب الثانوية العامة التوافد إلى لجان مدارس الثانوية العامة بمدرسة أحمد لطفي السيد في منطقة فيصل محافظة الجيزة لأداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية وهي مادة غير مضافة للمجموع.

وشهدت مقار لجان الثانوية العامة تواجد أمني كثيف وعدد من الحواجز المرورية أمام اللجان والتي تمنع أولياء الأمور من التواجد والانتظار أمام بوابات لجان الثانوية العامة، حيث يسمح لهم بانتظار أبنائهم خارج لجان الثانوية العامة في الشوارع المؤدية إلى اللجنة.

وبدأت لجنة الثانوية العامة الرئيسية بمدرسة أحمد لطفي السيد السماح للطلاب للدخول لأداء الامتحانات وذلك عقب تفتيش ومنع دخول الهواتف المحمولة والساعات الإلكترونية الذكية والتنبيه على ذلك من قبل مشرفي اللجنة بصوت عال قبل دخول الامتحان.

واضطر عدد كبير من الطلاب إلى ترك متعلقاتهم الشخصية داخل محلات مجاورة للجنة الثانوية العامة مقابل مبلغ مالي لحين الانتهاء من الامتحانات.