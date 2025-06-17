أجاب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، على سؤال مذيع شبكة «CNN» الأمريكية، عما كان يعتقد أن «اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي فكرة جيدة».

وقال خلال لقاء أجراه مع الشبكة، اليوم الثلاثاء: «أنا رئيس الدولة ولست رئيس السلطة التنفيذية، وأترك الأمر لمن اتخذوا جميع القرارات في هذه الحرب».

واستطرد، قائلًا: «لكنني أود أن أقول على المرء التذكر أنه في عهد المرشد الإيراني كانت هناك أسوأ بنية تحتية شيطانية للإرهاب، التي انتشرت في جميع أنحاء العالم بنية واضحة»، بحسب وصفه.

وتساءل: «لماذا لديهم خلايا إرهابية في أمريكا اللاتينية؟ لماذا يقتلون المدنيين في كل أنحاء العام من خلال أنشطة إرهابية من لبنان إلى الأرجنتين؟ لماذا فعلوا ذلك على مدار السنوات؟ ولماذا يسلحون الحوثيين في اليمن؟».

وتوجه بحديثه إلى المجتمع الدولي، بالقول: «لو كنتم تريدون استقرار العالم وتهدئة هذه الحرب، فاسحبوا الأسلحة النووية من أيدي طهران، وانتقلوا إلى السلام ولا تمكنوهم من تقويض أو عرقلة مستقبل السلام في المنطقة».

وزعم أن «إيران تقوض السلام في المنطقة بهذه الآلة الحربية الهائلة والإنفاق على الفوضى والإرهاب والموت وتطوير النووي، بدلًا من إطعام شعبها».

هل تعتقد أن اغتيال المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي فكرة جيدة؟ رئيس إسرائيل يرد لـCNN pic.twitter.com/G8GiHh4kLY — CNN بالعربية (@cnnarabic) June 17, 2025

وفجر الجمعة، أطلقت إسرائيل بدعم أمريكي هجوما واسعا على إيران بقصف منشآت نووية وقواعد صواريخ واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، ما خلف إجمالا 224 قتيلا و1800 جريح، وفق التلفزيون الإيراني.

ومساء اليوم ذاته، بدأت إيران الرد بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة، وخلفت حتى ظهر الاثنين نحو 24 قتيلا ومئات المصابين، وأضرارًا مادية كبيرة، وفق وزارة الصحة الإسرائيلية وإعلام عبري.