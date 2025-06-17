تراجع أسعار النفط بعد أنباء سعي إيران لوقف إطلاق النار مع إسرائيل

تراجعت اسعار النفط الخام بشدة في تعاملات اليوم الاثنين رغم ارتفاعها في بداية التعاملات، عقب تقارير أشارت إلى إبداء إيران استعدادها لإنهاء الأعمال العدائية مع إسرائيل.

وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بمقدار 21ر1 دولارا إلى 77ر71 دولارا للبرميل تسليم يوليو/تموز المقبل. وتراجع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بمقدار 08ر1 دولار إلى 15ر73 دولار للبرميل تسليم أغسطس.

كانت أسعار النفط قد قفزت بنسبة 7% تقريبا يوم الجمعة في أعقاب الهجوم الجوي الإسرائيلي الكبير على أهداف عسكرية ونووية إيرانية.

ومع تبادل قصف المواقع المدنية والعسكرية ومواقع البنية التحتية بين إسرائيل وإيران بوابل من الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، تصاعدت المخاوف من انضمام القوى الكبرى إلى الصراع وتصعيد الوضع إلى حرب.

ومع ذلك، ورغم استمرار تبادل الغارات الجوية اليوم، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال أن إيران أرسلت رسائل عبر وسطاء إلى الولايات المتحدة وإسرائيل تُعلن فيها استعدادها لإنهاء القتال واستئناف المحادثات النووية. ورأى المتعاملون أنه قد يتم احتواء الموقف قريبًا.

من جانبه ، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين، إن طهران أشارت إلى استعدادها للتفاوض.

ومما ساهم في خفض أسعار النفط امتلاك الدول الأعضاء في تجمع أوبك بلس المصدرة للنفط طاقة إنتاجية فائضة لتعويض أي انقطاع في إمدادات النفط من الخليج العربي.

في الأسبوع الماضي، استمر خطر اضطراب حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز بالخليج العربي، مما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط. ولا يزال هذا المضيق ممرًا بحريًا مهمًا للسفن، إذ يمر عبره حوالي 20% من تجارة النفط العالمية.

ومع ذلك، ومع ورود تقارير تفيد بعبور 111 سفينة للمضيق أمس، مقارنةً مقابل 116 سفينة في 12 يونيو/حزيران، فمن الواضح أنه لم يُلاحظ أي انقطاع كبير في تدفق النفط. مع تراجع التوترات بشكل طفيف، عمد المستثمرون إلى جني الأرباح بعد ارتفاع الأسبوع الماضي، مما أدى إلى انخفاض أسعار النفط بشكل حاد اليوم.