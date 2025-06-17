قائد القوات البرية الإيرانية يعلن بدء موجة هجمات جديدة ضد إسرائيل

أعلن قائد القوات البرية للجيش الإيراني كيومرث حيدري، أن «موجة جديدة من الهجمات العنيفة للقوات المسلحة، خاصة القوات البرية، باستخدام أسلحة حديثة ومتطورة» ضد إسرائيل قد بدأت.

وبحسب ما نشره موقع «إيران إنترناشيونال»، اليوم الثلاثاء، قال حيدري، إن هذه الهجمات «ستشتد خلال الساعات القادمة».

وفيما يتعلق بالهجمات الإيرانية على إسرائيل، مساء الاثنين وفجر الثلاثاء، أضاف: «نجحت مئات الطائرات المسيرة بعيدة المدى والمزوّدة بقدرات دقيقة وقوة تدميرية عالية في استهداف الأسلحة والمواقع الاستراتيجية في إسرائيل، بما في ذلك تل أبيب وحيفا».

وقبل قليل، قال الحرس الثوري الإيراني إن «موجة جديدة من الهجمات الصاروخية التي نفذتها القوة الجوفضائية التابعة للحرس، انطلقت قبل لحظات، وكانت أشد قوة وسحقاً من سابقاتها».

وبحسب ما نشرته وكالة «تسنيم» للأنباء، صباح الثلاثاء، جاء ذلك في بيان صادر عن الحرس الثوري الإيراني بشأن تطورات عملية «الوعد الصادق 3».

وأضاف البيان: «لقد أدّت الابتكارات والقدرات المستخدمة في هذه العملية، رغم الدعم الشامل الذي يتلقاه العدو من أمريكا والقوى الغربية، وامتلاكه لأحدث التقنيات الدفاعية وأكثرها تطورًا، إلى إصابة الصواريخ لأهدافها بدقة وفعالية قصوى داخل الأراضي المحتلة».

وأكد استمرار «العمليات المؤثرة والدقيقة والأشدّ سحقاً ضد الأهداف الحيوية لهذا الكيان المصطنع حتى القضاء التام عليه»، بحسب ما ورد في البيان.