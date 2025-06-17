حماس: السماح لإسرائيل بالانتصار في معاركها سيشكل تهديدا لأمن المنطقة واستقرارها

حماس تبحث مع روسيا إبادة غزة وانتهاكات الضفة والعدوان على إيران

بحث وفد من حركة حماس، مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا ميخائيل بوجدانوف، تطورات الإبادة الإسرائيلية في غزة والانتهاكات بالضفة والقدس، إلى جانب العدوان على إيران.

جاء ذلك خلال لقاء جرى يوم الاثنين، في مقر وزارة الخارجية الروسية بالعاصمة موسكو، وفق بيان لحركة حماس.

وقالت الحركة إن الوفد الذي رأسه رئيس مكتب العلاقات الدولية بالحركة موسى أبو مرزوق بحث "الجرائم الصهيونية ضد شعبنا ومقدساتنا وعلى وجه الخصوص الإبادة الجماعية في قطاع غزّة، وما يرافقها من جرائم مروعة كالقتل الواسع بحق المدنيين، ولا سيما المجوعين المنتظرين للمساعدات الإنسانية، ومنع إدخال المساعدات الإنسانية، وأوامر النزوح الواسعة".

وذكرت أن الوفد "استعرض الانتهاكات الصهيونية المتصاعدة في مدينة القدس المحتلة، وتغول الاستيطان في الضفة الغربية".

وأضافت: "تبادل الوفد المواقف مع الجانب الروسي للاعتداء الإسرائيلي الغاشم على الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، مشيرة إلى أنه أكد "على حق إيران المشروع في الدفاع عن نفسها أمام هذا العدوان".

وشدد الوفد على أن "السماح لإسرائيل بالانتصار في هذه المعركة سيشكل تهديدا لأمن المنطقة واستقرارها".

‎وقالت الحركة في بيانها، إن "المسؤول الروسي بوغدانوف عبر عن موقف بلاده الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، واستعرض الجهود الدبلوماسية الروسية المبذولة مع الأطراف المعنية لوقف العدوان، وفتح المعابر، وتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية".

وأضافت: "أعرب عن تقدير بلاده للعلاقة مع الحركة، وأهمية التشاور المستمر بين قيادتها والمسؤولين الروس".