الأمن الإيراني يضبط ورشتي صناعة مسيرات لعملاء إسرائيليين

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• التلفزيون الرسمي بث مشاهد من استجواب مشتبه به بالتعاون مع الموساد الإسرائيلي

ضبطت قوات الأمن الإيرانية ورشتين لصناعة الطائرات المسيّرة في مدينتي أصفهان وكرج، لمن قالت إنهم "عملاء إسرائيليين".

وبحسب التلفزيون الرسمي الإيراني، داهمت قوات الأمن الثلاثاء ورشة في مدينة كرج التابعة لمحافظة ألبرز قرب طهران، لـ"عملاء إسرائيليين يصنّعون طائرات مسيّرة ومواد متفجرة".

وبث التلفزيون الرسمي مشاهد من استجواب مشتبه به بالتعاون مع الموساد الإسرائيلي، حيث اعترف بتعاونه مع الموساد منذ عشر سنوات.

وأظهرت اللقطات التي عرضها التلفزيون العثور على كميات كبيرة من المتفجرات والمعدات داخل الورشة.

من جهة أخرى، كشفت قوات الأمن في محافظة أصفهان عن ورشة أخرى لإنتاج المسيرات والمتفجرات، حيث تم ضبط أجزاء لطائرات مسيّرة، ومعدات ومواد تدخل في تصنيع المتفجرات.

والاثنين أعلنت الشرطة الإيرانية، اعتقال خلية تابعة لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد" بمدينة "ري" جنوب العاصمة طهران، والعثور بحوزتها على مواد متفجرة ومعدات لتصنيع طائرات مسيرة.

وفجر الجمعة، أطلقت إسرائيل بدعم أمريكي هجوما واسعا على إيران بقصف منشآت نووية وقواعد صواريخ واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، ما خلف إجمالا 224 قتيلا و1277 جريحا، وفق التلفزيون الإيراني.

ومساء اليوم ذاته، بدأت إيران الرد بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة، وخلفت حتى ظهر الاثنين نحو 24 قتيلا و592 مصابا، وأضرار مادية كبيرة، وفق وزارة الصحة الإسرائيلية وإعلام عبري.

وتعتبر تل أبيب وطهران بعضهما البعض العدو الألد، ويعد عدوان إسرائيل الراهن على إيران الأوسع من نوعه، ويمثل انتقالا من "حرب الظل"، عبر تفجيرات واغتيالات، إلى صراع عسكري مفتوح.