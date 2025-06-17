نائب المستشار الألماني يؤكد التضامن المطلق لألمانيا مع إسرائيل في الصراع مع إيران

أكد نائب المستشار الألماني، لارس كلينجبايل، "التضامن المطلق" لألمانيا مع إسرائيل في صراعها مع إيران.

وقال كلينجبايل خلال فعالية نظمتها صحيفة "راينيشه بوست" الألمانية في دوسلدورف مساء أمس الاثنين إن الهدف الوطني لإيران هو القضاء على حق إسرائيل في الوجود، وأضاف: "إيران تُجهّز للقضاء الممنهج على دولة إسرائيل".

وذكر كلينجبايل، الذي يترأس الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أنه بصفته سياسيا ألمانيا يتعين عليه التأكيد بوضوح في هذا السياق على التضامن مع دولة إسرائيل.

في الوقت نفسه، قال كلينجبايل، الذي يشغل منصب وزير المالية الاتحادي: "هذا لا يعني الاضطرار إلى رؤية كل شيء دون نقد"، مضيفا أن لديه انطباعا راسخا في الأسابيع الأخيرة بأن تصرفات إسرائيل في قطاع غزة "لم تعد متناسبة"، وقال: "تضامني مع دولة إسرائيل لا يعني أنني مضطر للتضامن مع حكومة (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو في جميع النواحي".

وتشن إسرائيل هجمات على أهداف في إيران منذ عدة أيام. والهدف الرئيسي المُعلن هو منع الأخيرة من تطوير أسلحة نووية وصواريخ. وردّت إيران بهجمات مضادة على إسرائيل.