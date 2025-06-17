البيت الأبيض: ترامب يغادر قمة مجموعة السبع في كندا مبكرا بسبب الوضع في الشرق الأوسط

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيغادر قمة مجموعة السبع في كندا مبكرا بسبب الوضع في الشرق الأوسط.



وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفات في بيان: "قضى الرئيس ترامب يوما رائعا في قمة مجموعة السبع، حتى أنه وقّع اتفاقية تجارية كبرى مع بريطانيا ورئيس الوزراء كير ستارمر، وتم إنجاز الكثير، لكن بسبب ما يحدث في الشرق الأوسط، سيغادر الرئيس ترامب الليلة بعد العشاء مع رؤساء الدول".

ويأتي ذلك بعد وقت قصير من منشور لترامب على منصة "تروث سوشيال"، جاء فيه: "كان ينبغي على إيران أن توقع على "الاتفاق" [بشأن برنامجها النووي] الذي طلبتُ منهم توقيعه. يا له من عار وإهدار للأرواح البشرية، باختصار، لا يمكن لإيران امتلاك أسلحة نووية. لقد قلت ذلك مرارا وتكرارا! على الجميع إخلاء طهران فورا!".

كما حثت وزارة الخارجية الأمريكية على منصة "إكس" أمس الاثنين "المواطنين الأمريكيين بعدم السفر إلى إيران لأي سبب"، وأكدت أنه "عليهم المغادرة فورا في حال كانوا هناك. وعلى المواطنين الأمريكيين الذين لا يستطيعون مغادرة إيران الاستعداد للبقاء في أماكنهم لفترة طويلة".