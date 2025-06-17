بركان جبل ليوتوبي لاكي في إندونيسيا يطلق عمودا من الرماد بارتفاع 10 آلاف متر

ثار بركان جبل ليوتوبي لاكي-لاكي، الواقع في جزيرة فلوريس الإندونيسية، اليوم الثلاثاء، ما أدى إلى إطلاق عمود من الرماد يصل ارتفاعه إلى 10 آلاف متر.

وأعلن مركز علم البراكين وتخفيف المخاطر الجيولوجية أن عمود الرماد انجرف في اتجاهات متعددة.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات.

ونصحت السلطات السكان والزوار والسياح بتجنب جميع الأنشطة ضمن دائرة نصف قطرها كيلومتران من فوهة البركان.

وتشمل مناطق الاستبعاد الإضافية قطاعا بطول 3 كيلومترات نحو أقصى الشمال الشرقي وقطاعا آخر بطول 5 كيلومترات نحو الشمال الشرقي.

ولقي 10 أشخاص على الأقل حتفهم بعد ثوران البركان في نوفمبر من العام الماضي.

ويعد بركان ليوتوبي لاكي-لاكي، الذي يبلغ ارتفاعه 1584 مترا فوق مستوى سطح البحر، أحد بركانين في مجموعة ليوتوبي، التي لها تاريخ من الثوران البركاني المتقطع.

وتقع إندونيسيا على حزام النار في المحيط الهادئ، وتضم أكثر من 120 بركانا نشطا، مما يجعلها واحدة من أكثر الدول نشاطا بركانيا في العالم.