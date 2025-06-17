تعليمات مشددة بلجان الدقي لمنع الغش قبل بدء امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

توافد طلاب وطالبات الثانوية العامة، صباح اليوم، على لجان مدرسة الأورمان الإعدادية بنين بحي الدقي، لأداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية، لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية، وسط إجراءات أمنية مشددة تهدف إلى ضمان سير العملية الامتحانية بنزاهة وانضباط.

وفتحت اللجان أبوابها من الساعة الثامنة والنصف وحتى التاسعة صباحًا، في ثاني أيام ماراثون الامتحانات، وسط التزام طلابي وانتشار أمني مكثف بمحيط المدرسة.

وشهد محيط اللجان تواجدًا أمنيًا مكثفًا، وحرص رجال الأمن على تنظيم دخول الطلاب في صفوف منتظمة، مع التنبيه المشدد بعدم اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي أدوات إلكترونية أو معدنية، فضلًا عن منع متعلقات التدخين، كما تم فرض كردون أمني لضمان الهدوء والانضباط الكامل.

ورصدت «الشروق» حالة من الترقب والقلق بين الطلاب قبل بدء اللجنة، وتمنوا أن يكون الامتحان مباشرًا وفي مستوى الجميع، مؤكدين أنهم استعدوا جيدًا من خلال حل العديد من النماذج التدريبية المنشورة على موقع الوزارة وبعض المنصات التعليمية.

وأكدت ياسمين علاء، طالبة بالشعبة العلمية، أنها رغم مراجعتها الدقيقة للمادة وحلها نماذج متعددة، إلا أن شعور القلق لا يزال يرافقها بسبب أجواء الامتحانات.