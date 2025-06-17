انتشار أمني بمحيط مدارس 6 أكتوبر لتأمين امتحان اللغة الأجنبية الثانية للتانوية العامة

بدأ طلاب الثانوية العامة صباح اليوم، في التوافد على لجان الامتحانات في مدارس مدينة 6 أكتوبر، استعدادًا لأداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية، وسط إجراءات أمنية وتنظيمية مشددة لضمان سير العملية الامتحانية بسلاسة وانتظام.

وشهد محيط المدارس انتشارًا مكثفًا لأفراد الأمن الإداري وأمن المدارس، حيث تم تنظيم حركة الدخول إلى اللجان بشكل منضبط، وتطبيق إجراءات التفتيش الوقائي للطلاب لمنع دخول أي أدوات مخالفة أو وسائل إلكترونية غير مسموح بها، تنفيذا لتعليمات وزارة التربية والتعليم.

وحرص أفراد الأمن على تنظيم حركة المرور أمام المدارس، ومنع تكدس السيارات أمام البوابات الرئيسية، لتسهيل دخول وخروج الطلاب، والحفاظ على انسيابية الحركة في محيط اللجان.

في الوقت نفسه، ظهرت حالة من الهدوء والترقب على وجوه الطلاب أثناء دخولهم اللجان، وسط دعوات أولياء الأمور المنتظرين خارج الأسوار، متمنين لأبنائهم التوفيق في هذا اليوم من ماراثون الامتحانات.