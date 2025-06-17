تايلاند تعتزم خفض رسوم صندوق الوقود النفطي بسبب ارتفاع أسعار الخام

تعتزم الحكومة التايلندية، خفض رسم تمويل "صندوق الوقود النفطي" المفروض على مبيعات الديزل (السولار) بمقدار 0.50 بات تايلندي لكل لتر، اعتبارا من الغد؛ بسبب ارتفاع أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية عقب الهجوم الإسرائيلي على المنشآت النووية والعسكرية الإيرانية يوم الجمعة الماضي، ورد إيران على ذلك لتنشب الحرب التي دخلت يومها الخامس بين البلدين.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، عن بورنشاي جيراكولبيسان مدير مكتب السياسة والاستراتيجية في صندوق الوقود النفطي، قوله في بيان نشر اليوم الثلاثاء، إن خفض الرسوم ستبقي على أسعار التجزئة للديزل في السوق المحلية دون تغيير وتقلل تأثيرات ارتفاع أسعار النفط على الركاب وقطاع نقل البضائع.

يذكر أن كانت أسعار النفط قد قفزت بنسبة 7% تقريبا يوم الجمعة في أعقاب الهجوم الجوي الإسرائيلي الكبير على أهداف عسكرية ونووية إيرانية، لكن الأسعار فقدت جزءا من مكاسبها في تعاملات أمس عقب تقارير أشارت إلى إبداء إيران استعدادها لإنهاء الأعمال العدائية مع إسرائيل.

وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بمقدار 1.21 دولارا إلى 71.77 دولارا للبرميل تسليم يوليو المقبل.

وتراجع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بمقدار 1.08 دولار إلى 73.15 دولار للبرميل تسليم أغسطس.