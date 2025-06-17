إيران: مقتل عدد كبير من ضباط الاستخبارات الإسرائيليين في الهجوم الصاروخي للحرس الثوري

أعلنت مصادر دفاعية إيرانية عن مقتل عدد كبير من الضباط والقادة الكبار في أجهزة الاستخبارات التابعة للاحتلال الإسرائيلي، وذلك إثر الهجوم الصاروخي الذي نفّذه الحرس الثوري صباح اليوم، على مراكز أمنية واستخباراتية في شمال تل أبيب.

وأفادت وكالة «تسنيم» للأنباء، باستهداف صاروخ متطوّر جديد لقوات الجو-فضائية التابعة للحرس الثوري بنجاح مركزين استخباريين رئيسيين هما، «أمان» (الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية) و«الموساد» (جهاز العمليات والتجسس الخارجي).

وأسفر الهجوم، وفق ما أكدته مصادر مطلعة، عن سقوط عدد كبير من ضباط وضباط الصف في تلك الأجهزة، بينهم شخصيات رفيعة المستوى في هرم القيادة الأمنية والاستخبارية الإسرائيلية.

جدير بالذكر أن إسرائيل، وفي ظل رقابة إعلامية مشددة وحظر صارم على تداول المعلومات، تمتنع عن نشر أي تفاصيل تتعلق بحجم الخسائر أو أسماء القتلى، ولا تزال تفرض تعتيماً كاملاً على نتائج هذه الضربة.

وفجر الجمعة، أطلقت إسرائيل بدعم أمريكي هجوما واسعا على إيران بقصف منشآت نووية وقواعد صواريخ واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، ما خلف إجمالا 224 قتيلا و1800 جريح، وفق التلفزيون الإيراني.

ومساء اليوم ذاته، بدأت إيران الرد بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة، وخلفت حتى ظهر الاثنين نحو 24 قتيلا ومئات المصابين، وأضرارًا مادية كبيرة، وفق وزارة الصحة الإسرائيلية وإعلام عبري.



