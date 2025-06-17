دول عربية وغربية تؤكد تعليق مؤتمر حل الدولتين بسبب التصعيد بين إيران وإسرائيل

- المؤتمر كان مقررا في مقر الأمم المتحدة بنيويورك من 17 إلى 20 يونيو لصياغة خارطة طريق بشأن حل الدولتين

أكدت دول عربية وغربية، الثلاثاء، تعليق مؤتمر حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، وسعيها إلى عقد موائد مستديرة في "القريب العاجل"، تمهيدا لعقده في موعد لم تحدده.

جاء ذلك في بيان مشترك للرئاسة المشتركة لمؤتمر الأمم المتحدة الدولي رفيع المستوى بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين، وهي السعودية وفرنسا.

كما شمل البيان رؤساء مجموعات العمل التابعة للمؤتمر: تركيا والبرازيل وكندا ومصر وإندونيسيا وإيرلندا وإيطاليا واليابان والأردن والمكسيك والنرويج وقطر والسنغال وإسبانيا والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.

وأعربت تلك الدول عن "بالغ القلق إزاء التصعيد المستمر والتطورات الأخيرة التي استدعت تعليق مؤتمر الأمم المتحدة الدولي رفيع المستوى بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين".

والجمعة، أفادت تقارير صحفية غربية بأن المؤتمر، الذي كان مقررا في مقر الأمم المتحدة بنيويورك من 17 إلى 20 يونيو الجاري، لصياغة خارطة طريق بشأن حل الدولتين، جرى تأجيله بعد العدوان الإسرائيلي على إيران.

ومنذ فجر الجمعة، تشن إسرائيل بدعم أمريكي عدوانا على إيران بقصف منشآت نووية وقواعد صواريخ واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، ما خلف 224 قتيلا و1277 جريحا، فيما ترد طهران بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة، خلفت نحو 24 قتيلا ومئات المصابين.

وأكدت الدول أن "هذه الأحداث تؤكد صحة التحذيرات حول هشاشة الوضع بالمنطقة، والحاجة الملحة إلى استعادة الهدوء، واحترام القانون الدولي، وتعزيز العمل الدبلوماسي".

وأضافت: "لا يسعنا في هذا الظرف الدقيق سوى إعادة التأكيد على التزامنا الكامل بأهداف المؤتمر، وضمان استمرار أعماله وتحقيق أهدافه".

وسيعلن الرؤساء المشتركون لمجموعات العمل "موعد انعقاد موائد المؤتمر المستديرة في القريب العاجل، للاستفادة من إسهامات مجموعات العمل للوصول لالتزامات دولية واضحة ومنسقة تعكس عزمنا تطبيق حل الدولتين"، وفق البيان.

الدول شددت على أن "الوضع الراهن يحتم علينا أكثر من أي وقتٍ مضى أن نضاعف الجهود الداعية لاحترام القانون الدولي، واحترام سيادة الدول، وتعزيز السلام والحرية والكرامة لجميع شعوب المنطقة".

وتابعت: "نعيد التأكيد على استمرارية دعمنا اللا متزعزع لكافة الجهود الرامية لإنهاء الحرب في غزة، وتحقيق تسوية عادلة ومستدامة للقضية الفلسطينية من خلال تطبيق حل الدولتين، وضمان الاستقرار والأمن لجميع الدول في المنطقة".

وأعربت كل من إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة عن رفضهما إقامة مؤتمر دعم حل الدولتين.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت نحو 185 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، فضلا عن مئات آلاف النازحين.

وتحتل إسرائيل منذ عقود أراضي في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.