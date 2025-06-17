بعد غيابه عن أول مباراة لفريقه بورتو البرتغالي في كأس العالم للأندية 2025 ضد بالميراس البرازيلي يوم الإثنين، يظل وجود الحارس ديوجو كوستا ضد إنتر ميامي محل شك.

وغاب كوستا عن مباراة بورتو ضد بالميراس التي انتهت بالتعادل السلبي ضمن المجموعة الأولى التي تضم الأهلي ببطولة كأس العالم للأندية.

وشارك الحارس البديل كلاوديو راموس أمام بالميراس.

ووفقًا لصحيفة "أوجوجو" البرتغالية فإن هناك شكوك حول مشاركة كوستا ضد إنتر ميامي، وهو ما يعني استمرار غيابه.

وأضافت أن ديوجو كوستا - الحارس الأساسي لبورتو- ما زال يخضع للعلاج في معسكر التدريب للتغلب على إصابة عضلية في العضلة المقربة لفخذه الأيمن والتي كانت تؤرقه، ولا يزال الشكوك تحوم حول مشاركته في مواجهة فريق ميسي ورفاقه.

وستقام مباراة بورتو وإنتر ميامي في العاشرة مساء يوم الخميس المقبل ضمن الجولة الثانية للمجموعة الأولى بكأس العالم للأندية.