اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، نتيجة امتحان الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025، حيث بلغت النسبة العامة للنجاح 75.13%، وقد تقدم للامتحان 64 ألفا و995 للنظامي، حضر منهم 53 ألفا و442 طالبا للنظامي، وتقدم لامتحان المنازل 835، حضر منهم 706 طلاب.

فيما بلغت نسبة النجاح لطلاب الإعدادية العامة المهنية 74.8%، في حين بلغت نسبة النجاح لطلاب الشهادة الإعدادية النور للمكفوفين 88.2%، بينما وصلت نسبة النجاح لطلاب للإعدادية المهنية أمل للصم وضعاف السمع إلى 88%

وتقدم محافظ بني سويف بالتهنئة للطلاب الناجحين والأوائل، متمنيا لهم دوام التفوق في السنوات المقبلة، وموجها تحية خاصة لأسرهم وأولياء أمورهم الذين تعهدوهم بالرعاية والاهتمام، مشيرا إلى أن الحفاظ على التفوق هو التحدي الأكبر الذي ينبغي أن يضعه أبناؤنا نُصب أعينهم، خاصة وأن الدولة المصرية تضع التعليم في مقدمة محاور الرؤية التنموية مصر 2030.

من جهتها أوضحت أمل الهواري وكيل الوزارة أن إدارة بني سويف جاءت في المركز الأول من حيث نسب مؤشرات النجاح بنسبة 92.7% ثم إدارة ببا في المركز الثاني بنسبة 86.4%، وإدارة ناصر في المركز الثالث بنسبة 71%، وفي المركز الرابع إدارة الواسطى بنسبة 67.7%، وإدارة الفشن في المركز الخامس بنسبة 65%، وفي المركز السادس إدارة اهناسيا بنسبة 60.9 % وفي المركز السابع إدارة سمسطا بنسبة 60.7%

تجدر الإشارة إلى أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية لعام 2024/2025 ،جرى عقدها في الفترة من 31 مايو 2025 حتى 4 يونيو الجاري، إذ تقدم للامتحانات أكثرمن 65.9ألف طالباً وطالبة أمام 321 لجنة على مستوى المحافظة بواقع: (73 لجنة بإدارة بني سويف تضم 15946 طالبا وطالبة ، 41 لجنة بالفشن تضم 7362 طالبا ، و44 لجنة بالواسطى تضم 10804 طلاب، و54 لجنة في ببا تضم 9422 طالبا، و5839 طالبا في 30 لجنة بسمسطا، و44 لجنة في اهناسيا تضم 8476 طالبا، و35 لجنة تضم 8144 طالبا في ناصر).