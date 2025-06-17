الخارجية الإيرانية: بيان قادة مجموعة السبع تجاهل العدوان الإسرائيلي الصارخ على إيران

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أدانت إيران بشدة بيان مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، بشأن الصراع بين إسرائيل والجمهورية الإسلامية.

وقالت مجموعة الديمقراطيات الغربية الكبرى، صدر في ختام اليوم الأول من القمة المنعقدة في كاناناسكيس بكندا، إن إيران هي "المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار والإرهاب في المنطقة"، وأكدت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في بيان، إن مجموعة السبع تجاهلت "العدوان الإسرائيلي الصارخ" على إيران.

وأضاف أن إسرائيل شنت "هجمات غير قانونية على بنيتنا التحتية النووية السلمية، واستهدفت المناطق السكنية بشكل عشوائي، وقتلت مواطنينا".

وقال بقائي إن إسرائيل شنت "حربا عدوانية غير مبررة على إيران"، مشيرا إلى المادة 2(4) من ميثاق الأمم المتحدة، التي تحظر شن هجمات على دولة أخرى، مشيرا إلى مقتل مئات المدنيين.

وبدأت إسرائيل هجماتها على إيران الجمعة الماضي، مستهدفة منشآت نووية وعسكريةً وعدة مدن. واستهدفت الهجمات الجوية تحديدا علماء ذرة بارزين وقادة رفيعي المستوى.

وردا على ذلك، شن الحرس الثوري الإيراني هجمات صاروخية على إسرائيل.