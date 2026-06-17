إسبانيا: قاضي التحقيقات يرفض طلبات مصادرة جواز سفر ثاباتيرو

مثل خوسيه لويس رودريجيز ثاباتيرو، رئيس وزراء إسبانيا السابق، أمام قاض في مدريد اليوم الأربعاء على خلفية ما يتردد عن دوره في إنقاذ شركة طيران حكومية متعثرة وصلته بمجوهرات عثرت عليها الشرطة في مداهمة لمكتبه.

وبعد الاستماع إلى ثاباتيرو لمدة ساعتين ونصف، رفض القاضي طلبات الادعاء العام بمصادرة جواز سفره، معتبرا أنه لا يوجد خشية من هروب رئيس الوزراء السابق ولا من إتلافه للأدلة.

ويعد هذا أول ظهور لثاباتيرو أمام قاضي المحكمة الوطنية منذ أن خضع للتحقيق الشهر الماضي على خلفية استغلال النفوذ وغسل الأموال ومخالفات مالية محتملة أخرى لها صلة بإنقاذ الحكومة الإسبانية لشركة بلس الترا للطيران.

ويذكر أن ثاباتيرو (65 عاما) الذي شغل منصب رئيس الوزراء من 2004 حتى 2011، ابتعد عن الحياة العامة لمدة عقد عندما تلقت شركة الطيران أموالا عامة بقيمة 53 مليون يورو (5ر61 مليون دولار) عام 2021 من صندوق للتعافي من كوفيد-19.

وينظر القاضي خوسيه لويس كالاما أيضا في قضية تهرب ضريبي محتملة بالاضافة إلى التعامل في السلع المهربة على خلفية المجوهرات التي تبلغ قيمتها 3ر1 مليون يورو التي تم اكتشافها من جانب الشرطة في خزانة خلال تفتيش مكتب ثاباتيرو في مايو الماضي.

ونفى ثاباتيرو ارتكاب أي مخالفات في قضية شركة الطيران، وقال إن المجوهرات ورثها أو تلقاها كهدايا.

وفي بيان تم توزيعه على وسائل إعلام محلية، نفى ثاباتيرو مجددا اليوم الأربعاء ارتكاب أي مخالفات، وقال إنه لا يملك أي ثروة خارج إسبانيا، وإنه يثق بالنظام القضائي.

وجاء في بيانه: "يتم اتهامي بارتكاب جرائم خطيرة لم أرتكبها. لقد تصرفت دائما بنزاهة وشرف، والآن أجد نفسي أمام مهمة إثبات ذلك."