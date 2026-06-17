محافظ البحر الأحمر يشهد احتفالية رأس السنة الهجرية بمسجد الشهيد عبد المنعم رياض

شهد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، الاحتفال الديني الذي أقامته مديرية الأوقاف بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، وذلك بمسجد الشهيد عبد المنعم رياض بمدينة الغردقة، بحضور عدد من المواطنين ورجال الدين والأوقاف لإحياء هذه المناسبة المباركة.

حضر الاحتفالية السكرتير العام للمحافظة، والسكرتير العام المساعد، ووكيل وزارة الأوقاف، ورئيس حي شمال الغردقة، ومدير مكتب المحافظ، إلى جانب عدد من مديري المديريات الخدمية والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

واستُهلت فعاليات الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، تلاها القارئ الشيخ محمد صلاح، في أجواء روحانية عكست مكانة هذه المناسبة في نفوس المسلمين.

كما ألقى إمام مسجد الشبان المسلمين كلمة دينية تناول خلالها الدروس المستفادة من الهجرة النبوية الشريفة، وأهميتها في تاريخ الأمة الإسلامية، مستعرضًا ما أرسته من قيم التآخي ووحدة الصف والتعايش، وما قدمته من نموذج رائد في بناء المجتمع وترسيخ مبادئ المواطنة.

وشهدت الاحتفالية فقرة من الابتهالات الدينية والمدائح النبوية قدمها المبتهل الشيخ علي محمد، شيخ مسجد الهلال، وسط تفاعل الحضور والأجواء الإيمانية التي سادت الاحتفال.

وأكدت الكلمات التي تضمنتها الاحتفالية أن الهجرة النبوية تمثل محطة مهمة في التاريخ الإسلامي، لما تحمله من معانٍ وقيم راسخة في التضحية والصبر والأخذ بالأسباب والتخطيط، بما يجعلها مصدر إلهام للأجيال في مختلف العصور.

وفي ختام الاحتفال، قدم الدكتور وليد البرقي أخلص التهاني وأطيب الأمنيات للقيادة السياسية ولشعب مصر العظيم، كما هنأ أبناء محافظة البحر الأحمر بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، داعيًا الله عز وجل أن يجعله عامًا مليئًا بالخير والبركة، وأن يديم على الوطن الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار.