 محافظ الغربية ينهي شكوى مواطنة في قطور.. ويوجه بتعديل خط الصرف وفق منسوب منزلها - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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محافظ الغربية ينهي شكوى مواطنة في قطور.. ويوجه بتعديل خط الصرف وفق منسوب منزلها

علاء شبل
نشر في: الأربعاء 17 يونيو 2026 - 5:56 م | آخر تحديث: الأربعاء 17 يونيو 2026 - 5:56 م

استمع اللواء علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، إلى شكوى مواطنة من قرية سملا التابعة لمركز قطور، بشأن تضررها من وجود مشكلة بالصرف الصحي الخاص بمنزلها.

ووجّه المحافظ، بسرعة فحص شكوى المواطنة على الطبيعة والتنسيق بين مركز ومدينة قطور وشركة مياه الشرب والصرف الصحي؛ لاتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة والتعامل الفوري مع المشكلة.

وانتقلت رئيس مركز ومدينة قطور والفرق التنفيذية والفنية إلى موقع الشكوى، فيما تم تعديل وصلة الصرف بمنزلها بما يتوافق مع منسوب الصرف الصحي العمومي.

وأكد محافظ الغربية، أن سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين تمثل نهج عمل ثابتًا داخل المحافظة، مشددًا على استمرار المتابعة الميدانية لكل الشكاوى حتى الانتهاء منها بشكل كامل.

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