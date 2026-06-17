ميسي ولاوتارو يقودان هجوم الأرجنتين أمام الجزائر في المونديال

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أعلن ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، تشكيل «راقصي التانجو» لمواجهة الجزائر، في مستهل مشوار الفريقين ببطولة كأس العالم 2026.

ويستعد حامل اللقب لمواجهة منتخب الجزائر في تمام الرابعة فجر اليوم الأربعاء، ضمن منافسات كأس العالم 2026، على ملعب «أروهيد» في كنساس.

ويتواجد منتخب الأرجنتين ضمن المجموعة العاشرة بمنافسات كأس العالم 2026، إلى جانب النمسا والأردن والجزائر.

وجاء تشكيل منتخب الأرجنتين على النحو التالي:

حراسة المرمى: إميليانو مارتينيز

خط الدفاع: جونزالو مونتييل، كريستيان روميرو، ليساندرو مارتينيز، فاكوندو ميدينا

خط الوسط: رودريجو دي بول، إنزو فرنانديز، أليكسيس ماك أليستر، تياجو ألمادا

خط الهجوم: ليونيل ميسي، ولاوتارو مارتينيز.